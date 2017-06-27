20 июля Хабиб Нурмагомедов даст бесплатный бойцовский мастер-класс в Москве

Как стало известно Лайфу, менее чем через месяц самый успешный россиянин в UFC проведёт масштабный урок по смешанным единоборствам.

28-летний Хабиб Нурмагомедов совместно с промоутерской компанией Fighting Way 20 июля в столице проведёт бойцовский семинар, в ходе которого расскажет об особенностях этого спортивного искусства и продемонстрирует свои фирменные приёмы.

По сообщениям организаторов, занятие с именитым мастером сможет абсолютно бесплатно посетить любой желающий. Подробности о семинаре совсем скоро ожидайте на Лайфе.

Добавим, это мероприятие станет первым официальным выступлением Хабиба на широкой публике после отменённого боя с Тони Фергюсоном.

Поединок российского и американского бойцов ММА за временный чемпионский пояс в лёгком дивизионе UFC должен был состояться 4 марта. Однако незадолго до взвешивания Хабиб был экстренно госпитализирован из-за болей в почках и печени, и поединок пришлось отменить.

На данный момент Нурмагомедов полностью восстановился и готовится к новым боям, один из которых может состояться уже осенью. Как ранее сообщал Лайф, россиянин всё же встретится с Фергюсоном.