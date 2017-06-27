Промоутер Рябинский: Были предложения бросить Поветкина

В разговоре с "Р-Спорт" глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский рассказал, как обстоит дело с его подопечным Александром Поветкиным.

— Моя задача — защищать Сашу, чем я и занимаюсь, — начал Рябинский. — Для меня это не бизнес. Экономически это даже нецелесообразно. Любой промоутер, который зарабатывает на этом, бросил бы уже Сашу. У нас с ним дружеские отношения, и я это не сделаю. Поступали предложения бросить Поветкина. Они были грубо посланы российским матом. Кто именно предлагал, я не могу сказать.

Также Рябинский отметил, что у Поветкина большая адвокатская команда, которая работает с его делом.

— Далеко не сразу удалось договориться с WBA и WBO. Мы потихонечку начинаем Сашу отмывать. Эта история абсолютно несправедливая в его адрес. И чем больше я погружаюсь в дело, тем больше уверен, что Саша не виновен. На него работает такая команда адвокатов и международных экспертов, которых нет ни у одного спортсмена в мире, — заключил Рябинский.

Напомним, что после положительной допинг-пробы Поветкина WBC отстранил россиянина на неопределённый срок, а IBF отказалась включать его в свой рейтинг в течение года.

1 июля Александр Поветкин выйдет на ринг против украинца Андрея Руденко за титулы WBA International и WBO International.