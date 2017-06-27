Автор легендарного гола "Барселоне" близок к уходу из "Зенита"

По информации Лайфа, в скором времени из Петербурга в направлении Перми может проследовать Александр Рязанцев, и это далеко не единственная жертва кадровой чистки на берегах Невы.

"Зенит" продолжает обновляться. Вчера мы писали о вероятном приобретении сине-бело-голубыми Себастьяна Дриусси. Однако, чтобы купить кого-то нужного, надо продать кого-то ненужного. Этим и занимается менеджмент клуба во главе с Константином Сарсанией. Причём дело касается не только игроков. Сначала "ушли" тренеров во второй команде и молодёжке, потом перетряхнули академию и второй "Зенит", а теперь пришло время для главной команды. Данни уже ищет новый клуб и пока не может найти тех, кто готов платить португальцу столько, сколько он просит.

На очереди новые непростые решения. Одно из них коснётся Александра Рязанцева. Он, по нашей информации, летит на сбор к "Амкару" в Австрию, и если стороны всё устроит, экс-игрок сборной будет арендован пермяками. "Зенит" даже готов платить часть зарплаты, лишь бы в Удельном парке, где находится база "Зенита", не было толкотни и "лишних" людей, в которых тренерский штаб самого амбициозного клуба России не нуждается.

Рязанцев — один из главных творцов легендарной победы дебютировавшего в Лиге чемпионов "Рубина" над "Барселоной" на "Камп Ноу" в 2009 году. Тогда на второй минуте полузащитник казанцев забил красивейший гол в "девятку" Виктору Вальдесу.

В пресс-службе "Амкара" комментировать информацию о скором переходе Рязанцева не стали.

Свободным агентом стал Алексей Евсеев и вскоре пополнит ряды "Урала", на сборе в Финляндии с "Зенитом-2" работает попадавший в основу в минувшем сезоне Евгений Чернов, на выход готовится, судя по всему, брат Павла Погребняка Кирилл, подписавший контракт с клубом в январе этого года. По нашей информации, не нужны Манчини вернувшиеся из аренды Вукашин Йованович, Андрей Иванов, Дмитрий Богаев, некогда один из ключевых футболистов команды и обладатель Кубка УЕФА-2008 Виктор Файзулин. Уроженец Находки мог вернуться на Дальний Восток, в хабаровский СКА, там Файзулин играл до попадания в Премьер-лигу. По нашей информации, такой вариант даже прорабатывался агентами игрока, но убедить хабаровчан в необходимости купить не самого дешёвого игрока не удалось. Ещё один фактор — постоянные травмы, которые фактически сгубили карьеру Виктора.

Футболист был недоступен для комментариев.

Под вопросом оба Кержаковых. У Александра истёк контракт, и разговоров о новом соглашении пока нет, зато он сам с удовольствием разговаривает о футболе на телевидении. Хотя в случае завершения карьеры работу в клубе легенда "Зенита" получит. У вратаря Михаила травма и действующий договор. Будущее этого вратаря станет ясно в августе.

Но даже за вычетом всех этих парней в обойме у Манчини 25 игроков, включая пока не приехавшего в Питер Дриусси. Как сообщают источники в клубе, ещё минимум трёх новичков "Зенит" купит, а ближе к осени (здесь будет иметь значение выступление "Кайрата" в еврокубках) может вернуть Аршавина. Под угрозой продолжение карьеры в Северной Пальмире Хави Гарсии, Ивана Новосельцева, Луки Джорджевича, Маурисио.

Прежний менеджмент упрекали в том числе и за неумение эффективно распорядиться деньгами, создавая для Мирчи Луческу невероятную глубину состава, не приобретая качества. Выводы сделаны, у руля "Зенита" новые люди. Видимо, вскоре следует ждать новую команду.