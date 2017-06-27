Месси не стал приглашать на свадьбу Марадону

По данным испанского интернет-портала Mundo Deportivo, 30-летний футболист не пригласил бывшего главного тренера сборной Аргентины на своё торжество.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси не позвал на свою свадьбу легендарного футболиста и экс-наставника аргентинской сборной Диего Марадону, а также президента "Барселоны" Жозепа Бартомеу и бывшего главного тренера каталонского клуба Луиса Энрике.

Напомним, что в эту пятницу, 30 июня, лидер "Барселоны" сыграет свадьбу со своей невестой Антонеллой Рокуццо. Торжество пройдёт в небольшом аргентинском городе Росарио, где родился футболист.

Месси и Рокуццо вместе с 2009 года. Пара воспитывает двоих сыновей — четырёхлетнего Тьяго и годовалого Матео.

Ранее Лайф публиковал свадебное меню, которое слили в Интернет.