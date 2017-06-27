Данни официально стал игроком пражской "Славии"

Экс-капитан петербургского "Зенита" определился со своим будущим и подписал контракт с клубом из Чехии.

Portugalec Danny přichází ze @zenit_spb, kde nosil kapitánskou pásku. V dresu portugalské reprezentace odehrál 38 zápasů. pic.twitter.com/102Up1YSVL — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 27 июня 2017 г.

33-летний португальский полузащитник Мигель Данни согласовал контракт с пражской "Славией". Об этом уже сообщили на официальной странице клуба в "Твиттере". О сроках и деталях контракта пока ничего не известно.

Напомним, что Данни с 2005 года выступает в РФПЛ. Сначала он играл за московское "Динамо", а потом девять лет за "Зенит", где стал настоящей легендой.