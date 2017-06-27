Данни официально стал игроком пражской "Славии"

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Данни официально стал игроком пражской "Славии"

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Экс-капитан петербургского "Зенита" определился со своим будущим и подписал контракт с клубом из Чехии.

33-летний португальский полузащитник Мигель Данни согласовал контракт с пражской "Славией". Об этом уже сообщили на официальной странице клуба в "Твиттере". О сроках и деталях контракта пока ничего не известно.

Напомним, что Данни с 2005 года выступает в РФПЛ. Сначала он играл за московское "Динамо", а потом девять лет за "Зенит", где стал настоящей легендой.

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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