Беременная Серена Уильямс снялась обнажённой для обложки журнала

Выдающаяся американская теннисистка, находящаяся на седьмом месяце беременности, обнажилась для Vanity Fair.

Serena Williams se dévoile nue en Une de Vanity Fair https://t.co/DAQxR7Mnos pic.twitter.com/nUqTQ2tJ0S — Yahoo Sport France (@YahooSportFR) 27 июня 2017 г.

35-летняя теннисистка Серена Уильямс, которая скоро станет мамой, решилась на откровенную фотосессию для популярного журнала.

Напомним, что известная теннисистка сделала паузу в выступлениях после триумфа на Открытом чемпионате Австралии, где она завоевала свой 23-й титул победительницы турниров Большого шлема, что стало мировым рекордом. Временный уход из спорта оказался связан с беременностью теннисистки от сооснователя интернет-компании Reddit армянского происхождения Алексиса Оганяна, с которым она встречается последние два года. В конце 2016-го пара объявила о помолвке.