Беременная Серена Уильямс снялась обнажённой для обложки журнала

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Беременная Серена Уильямс снялась обнажённой для обложки журнала

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Фото: twitter.com 

Выдающаяся американская теннисистка, находящаяся на седьмом месяце беременности, обнажилась для Vanity Fair.

35-летняя теннисистка Серена Уильямс, которая скоро станет мамой, решилась на откровенную фотосессию для популярного журнала.

Напомним, что известная теннисистка сделала паузу в выступлениях после триумфа на Открытом чемпионате Австралии, где она завоевала свой 23-й титул победительницы турниров Большого шлема, что стало мировым рекордом. Временный уход из спорта оказался связан с беременностью теннисистки от сооснователя интернет-компании Reddit армянского происхождения Алексиса Оганяна, с которым она встречается последние два года. В конце 2016-го пара объявила о помолвке.

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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