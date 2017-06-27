Теннисистка Возняцки вслед за Уильямс снялась обнажённой для журнала

Шестая ракетка мира Каролина Возняцки поучаствовала в фотосессии для журнала ESPN Body. В "Инстаграме" датчанка призналась, что находится в восторге от итоговой обложки.

Отметим, что информация о её съёмке пришла практически одновременно с новостью о том, что для журнала Vanity Fair разделась беременная Серена Уильямс.

Proud and excited for this one! Thank you #ESPNBody for the cover!! Публикация от Caroline Wozniacki (@carowozniacki) Июн 27 2017 в 7:24 PDT

Это далеко не первая съёмка теннисистки без привычной спортивной одежды.

Little "cheeky" behind the scenes shot from my @si_swimsuit shoot #captionthis #lookatthewater Публикация от Caroline Wozniacki (@carowozniacki) Фев 17 2017 в 6:09 PST

We always have a blast on set with @si_swimsuit ! A couple of outtakes from my last shoot ☺️ @mj_day #parrotcay Публикация от Caroline Wozniacki (@carowozniacki) Май 31 2017 в 8:26 PDT

#tbt ☀️ Публикация от Caroline Wozniacki (@carowozniacki) Май 4 2017 в 1:50 PDT

Hope everyone has a good Monday! @si_swimsuit Публикация от Caroline Wozniacki (@carowozniacki) Фев 27 2017 в 5:12 PST

Возняцки — экс первая ракетка мира (этого звания она добилась в октябре 2010 года). На последнем турнире Большого шлема — "Ролан Гаррос" — она повторила свой лучший результат — попадание в 1/4 финала.