Теннисистка Возняцки вслед за Уильямс снялась обнажённой для журнала

Шестая ракетка мира Каролина Возняцки поучаствовала в фотосессии для журнала ESPN Body. В "Инстаграме" датчанка призналась, что находится в восторге от итоговой обложки.
Отметим, что информация о её съёмке пришла практически одновременно с новостью о том, что для журнала Vanity Fair разделась беременная Серена Уильямс.
Это далеко не первая съёмка теннисистки без привычной спортивной одежды.
Возняцки — экс первая ракетка мира (этого звания она добилась в октябре 2010 года). На последнем турнире Большого шлема — "Ролан Гаррос" — она повторила свой лучший результат — попадание в 1/4 финала.
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