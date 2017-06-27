Лига чемпионов началась с победы армянского клуба

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Лига чемпионов началась с победы армянского клуба

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Фото: vk.com

Сегодня матчем в Ереване в рамках 1-го отборочного раунда стартовал розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА 2017/18.

В первой игре чемпион Армении из города Мартуни "Алашкерт" выиграл у лучшей команды Андорры "Санта-Колома" — 1:0. Единственный мяч во встрече забил сербский легионер армянского клуба Урош Ненадович.

В первом раунде начинают борьбу за трофей самых слабых в таблице коэффициентов УЕФА стран. Представители России — "Спартак" и ЦСКА — начнут выступление в самом престижном клубном турнире Европы с группового этапа и третьего отборочного раунда соответственно.

Напомним, прошлую Лигу чемпионов всего месяц назад выиграл мадридский "Реал", в финале разгромив "Ювентус" — 4:1.

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