Фигуристы Волосожар и Траньков впервые показали свою дочь

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Фигуристы Волосожар и Траньков впервые показали свою дочь

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Фото: instagram.com 

Двукратные олимпийские чемпионы опубликовали фотографию в "инстаграме" своей семьи в полном составе.

Двукратные олимпийские чемпионы в Сочи Татьяна Волосожар и Максим Траньков опубликовали фотографию своей четырёхмесячной дочери, показав её публике впервые. Эта фотография стала обложкой одного из журналов.

Напомним, что Волосожар и Траньков катаются в паре с 2010 года. Встречаться они начали спустя два года, но не афишировали свои отношения. В феврале 2015-го спортсмены объявили о помолвке, а в августе этого же года официально стали мужем и женой. В феврале 2017-го у фигуристов родилась дочь, которую назвали Анжелика.

Автор:
КГ
Кира Громова
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