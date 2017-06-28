Отомстит ли Роналду за Месси?

Сегодня в 21:00 по московскому времени в первом полуфинале Кубка конфедераций в Казани сойдутся сборные Португалии и Чили.

Июнь 2016 года. Лионель Месси, плача навзрыд, уходит с самого дорогого стадиона мира "Метлайф стэдиум" в США и объявляет о завершении карьеры в сборной Аргентины. Причина проста: только что второй раз за год сборная Чили победила его команду в финале Кубка Америки, и снова в серии пенальти. Первый турнир в 2015 году был "обычный", единственный в четырёхлетнем цикле, второй — специальный, в честь 100-летия турнира. И в финале 2016 года Месси не забил свой 11-метровый.

Так сборная Чили ставила мир перед фактом: в Южной Америке законодатель мод теперь — не Бразилия, Аргентина или Уругвай, а La Roja ("красная команда"). Уже на чемпионате мира 2014 года в Бразилии чилийцы едва не выбили хозяев в 1/8 финала, но Маурисио Пинилья попал на 120-й минуте в перекладину. По пенальти пентакампеоны прошли дальше и даже дошли до полуфинала, где были раздавлены Германией — 1:7.

Теперь чилийцы приехали на Кубок конфедераций — первый турнир мирового статуса после выигранных континентальных. Справедливости ради отметим, что на Кубке Америки — 2016 играли и лучшие сборные Северной Америки — Мексика и США, причём первая "влетела" команде испанца Хуана Антонио Пицци 0:7 в четвертьфинале. Так что сборную Чили заслуженно можно считать лучшей на всём материке.

И вот теперь мы дождались битвы Старого Света и Нового. Такие матчи крайне редки, поэтому не стоит их недооценивать, тем более когда на кону выход в финал турнира ФИФА и ни одна из сборных не избалована трофеями. То есть он им обеим действительно нужен.

Противостоять новоиспечённым грандам с Анд будет Португалия. Которая не будет сегодня фаворитом и вряд ли будет играть первым номером. Групповой этап она выиграла, но без особого блеска. Красивая, но ничья с Мексикой, не очень яркая победа над Россией с игрой на контратаках во втором тайме, и 4:0 с Новой Зеландией... Ну, вы понимаете — та была просто лишена турнирной мотивации. А учитывая потери в составе европейцев (не сыграют Рафаэль Геррейру и, скорее всего, Бернарду Силва), вероятность увидеть яркую игру в их исполнении ещё меньше.

Чилийцы, правда, группу тоже прошли в полноги, с трудом выиграв у Камеруна, расписав ничью с немцами, а потом уносили ноги, словно кенгуру, от вцепившейся в результат Австралии.

Кроме того, все любят вспоминать, что Португалия тренера Фернанду Сантуша прошла чемпионат Европы во Франции с одним пропущенным голом в плей-офф, но и чилийцы в параллельно проходившем Кубке Америки за три матча навылет не пропустили вообще. А в 2015-м пропустили один мяч в полуфинале, и то забив его усилиями своего опорника Гари Меделя.

Так что ожидания матча-фейерверка, видимо, будут напрасны. Если есть надежда на шоу — то его следует ждать от звёзд. У Чили есть Артуро Видаль и Алексис Санчес, у португальцев — великий и ужасный Криштиану Роналду, идущий за своим 23-м титулом в карьере и четвёртым в сезоне. И, конечно, ждём шоу на трибунах — как от лучших болельщиков кубка чилийцев, так и от встречавших на высшем уровне Роналду казанцев. А там, может быть, и драма образуется — Роналду заплачет после неточного пенальти или любитель поспорить с судьями Видаль после неназначенного.

Кубок конфедераций. Полуфинал.

Португалия — Чили

28 июня, 21:00 мск. "Казань-арена".

Телетрансляция: Первый канал.