"Зенит" помирился с Луческу и заплатил ему €2,5 млн

Петербургский клуб рассчитался с румынским специалистом, который по итогам прошедшего сезона покинул команду.

Как сообщает издание "Фонтанка", руководство "Зенита" закрыло все финансовые вопросы с бывшим главным тренером команды Мирчей Луческу. 71-летний румынский специалист, грозившийся обратиться в ФИФА, теперь не имеет претензий к российскому клубу.

"Зенит" выплатил Луческу 2,5 миллиона евро, хотя он требовал 4 миллиона евро в качестве компенсации за недоработанный год контракта.

Напомним, что Луческу возглавил петербургский клуб летом 2016 года. По итогам сезона "Зенит" занял третье место в чемпионате России, лишился участия в Лиге чемпионов, а также вылетел из Лиги Европы на стадии 1/16.

В предстоящем сезоне команду с берегов Невы будет тренировать итальянский специалист Роберто Манчини.