ФИФА: Россия не участвовала в подкупе прав на проведение ЧМ-2018

Международная федерация футбола разобралась в деле о получении прав проведения мундиаля в России и вынесла свой вердикт.

— Помимо заявления, сделанного руководителем японской заявки Кодзо Ташимой, нет никаких признаков, что заявочный комитет России участвовал в сговоре, сотрудничал с другими членами — ассоциациями ФИФА и заявочными комитетами с целью влияния на процесс выборов. Подарки, которые были получены членами исполкома ФИФА от оргкомитета "Россия-2018", имели, как это указано в документах и свидетельствах, символическую ценность, — сказано на официальном сайте ФИФА.

Напомним, что ранее Россию обвинили в подкупе для получения права проведения мирового первенства. ФИФА под руководством главы следственной палаты комитета по этике организации Майкла Гарсии взялась за это дело и провела расследование.