Боярский предложил держать Дзюбу на коротком поводке

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Боярский предложил держать Дзюбу на коротком поводке

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Фоо: РИА Новости/Алексей Даничев

Известный российский актёр и давний фанат петербургского "Зенита" 67-летний Михаил Боярский в разговоре с СЭ призвал не назначать нападающего сине-бело-голубых капитаном команды в новом сезоне РФПЛ.

Боярский сообщил, что не видел нашумевшего снимка Артёма Дзюбы и Александра Кокорина. При этом артист отметил, что в следующем сезоне капитанская повязка "Зенита" должна перейти к 30-летнему итальянскому защитнику питерцев Доменико Кришито.

— Повязки больше достоин Кришито, а Артёма лучше держать на коротком поводке, — заявил Боярский. — Да, Дзюба — один из лидеров команды, но нельзя давать ему возможности зазнаться окончательно и бесповоротно. А то он может натворить чего лишнего.

Напомним, один из лидеров национальной команды России Артём Дзюба, перед Кубком конфедераций был вызван в состав сборной, но перед самым стартом турнира покинул расположение, объяснив отъезд травмой колена. Однако в Сети обсуждают другую причину неучастия форварда в домашнем КК — конфликт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

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