Календарь сезона РФПЛ-2017/18: "Спартак" и "Динамо" сыграют в будний день

В 1-м туре встретятся:
15 июля (суббота) "Урал" — "Ростов", 15:00; "Тосно" — "Уфа"; 17:30 "Анжи" — ЦСКА, 20:00
16 июля (воскресенье) "СКА-Хабаровск" — "Зенит", 11:00; "Рубин" — "Краснодар", 17:30; "Ахмат" — "Амкар", 21:30
18 июля (вторник) "Локомотив" — "Арсенал", 19:30; "Спартак" — "Динамо", 19:30
Из-за участия спартаковцев и железнодорожников в матче за Суперкубок России их игры перенесены на более поздний срок. Московское дерби чемпионов РФПЛ и ФНЛ пройдёт во вторник, 18 июля.
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