Глушаков и Комбаров попробовали себя в прыжках в воду — видео

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков выложил в "Инстаграме" видео синхронного прыжка в Чёрное море с партнёром по клубу и национальной команде Дмитрием Комбаровым.

Спартаковцы исполнили сальто, и, по мнению многих комментаторов, элемент получился довольно неплохо.

Сам Глушаков анонсировал своё появление на детском турнире в родном посёлке Миллерово 1 июля и пообещал улучшать свои навыки прыжков.

Тем не менее даже такое скромное событие разделило аудиторию на тех, кто поддержал желание футболистов отдохнуть, и советующих играть в футбол так же, как прыгать в воду.

Напомним, уже 14 июля "Спартаку" предстоит открыть футбольный сезон матчем за суперкубок России с "Локомотивом".