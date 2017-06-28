Глушаков и Комбаров попробовали себя в прыжках в воду — видео

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Глушаков и Комбаров попробовали себя в прыжках в воду — видео

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Фото: Instagram/glushak8

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков выложил в "Инстаграме" видео синхронного прыжка в Чёрное море с партнёром по клубу и национальной команде Дмитрием Комбаровым.

Спартаковцы исполнили сальто, и, по мнению многих комментаторов, элемент получился довольно неплохо.

Сам Глушаков анонсировал своё появление на детском турнире в родном посёлке Миллерово 1 июля и пообещал улучшать свои навыки прыжков.

Тем не менее даже такое скромное событие разделило аудиторию на тех, кто поддержал желание футболистов отдохнуть, и советующих играть в футбол так же, как прыгать в воду.

<p>Фото: Instagram/glushak8</p>

Напомним, уже 14 июля "Спартаку" предстоит открыть футбольный сезон матчем за суперкубок России с "Локомотивом".

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