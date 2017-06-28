Глушаков и Комбаров попробовали себя в прыжках в воду — видео

Спартаковцы исполнили сальто, и, по мнению многих комментаторов, элемент получился довольно неплохо.
Сам Глушаков анонсировал своё появление на детском турнире в родном посёлке Миллерово 1 июля и пообещал улучшать свои навыки прыжков.
Футболистики едут в Миллерово, ✌1 числа Ждите! А,над прыжком,будем тренироваться с @dmitrykombarov #подготовка #миллерово#турнир #детский #матч#сборной #ветеранов #канчельскис #комбаров #глушаков #андреев #воробьев #гамула#петросян #Леонченко#дворкович #идругие #кубок #футбол #россия #repost #ростовскаяобласть #рнд #рнд #сочи #отдых #заканчивается #скоро #новый #вызов
Тем не менее даже такое скромное событие разделило аудиторию на тех, кто поддержал желание футболистов отдохнуть, и советующих играть в футбол так же, как прыгать в воду.
Напомним, уже 14 июля "Спартаку" предстоит открыть футбольный сезон матчем за суперкубок России с "Локомотивом".
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