Мексиканец: Сказал жене, что пошёл за сигаретами, а сам уехал на КК

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Мексиканец: Сказал жене, что пошёл за сигаретами, а сам уехал на КК

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Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

Болельщик сборной Мексики Артуро Гарсия в интервью Remezcla.com рассказал, как оказался в России, потратив все свои сбережения.

— Я сказал своей жене, что поеду в магазин ОХХО, чтобы купить сигареты. Но я не сказал ей, в какой именно я собрался, — пояснил мексиканский фанат. — А сам тем временем отправился в Россию, чтобы поболеть за нашу сборную.

Также Артуро Гарсия признался, что потратил все свои сбережения. А его жена в конечном итоге узнала, что он оказался в далёкой стране.

Кстати, в России Артуро очень даже популярен. Его внешний вид просто бесподобный, и он даже попал в наш "Топ-5 ярких фанатов Кубка конфедераций".

Напомним, что завтра сборная Мексики поспорит за выход в финал Кубка конфедераций с немецкой командой. Встреча пройдёт в Сочи. Начало матча в 21:00 (мск).

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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