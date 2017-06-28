Карпин: В 2002-м после разгрома сборной жгли на Манежной, а сейчас — ничего

В эфире "Матч ТВ" тренер и эксперт телеканала Валерий Карпин выразил своё мнение по поводу положения дел в сборной России.

Экс-тренер "Спартака" в очередной раз выступил за расширение конкуренции среди российских игроков:

— Нужно отменить лимит, я об этом говорю уже 10 лет. И второе: если российский футболист в порядке — он должен уезжать в Европу, в Германию, например. Почему не уезжают? Потому что им и здесь хорошо.

На вопрос о том, в чём разница между неудачами нынешней сборной и 15-летней давности (например, вылетом с ЧМ-2002 в Японии и Южной Корее), Карпин ответил:

— Я бы вот что заметил: если в 2002 году после поражений сборной был какой-то хаос, громили что-то на Манежной площади, то теперь как-то все относятся к этому как к чему-то обычному. Мол, ничего страшного.

Кроме того, экс-игрок сборной России признался, что плакал после поражения от сборной Украины в отборе на Евро-2000.