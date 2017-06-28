Португалия и Чили выставили лучших игроков на бой за финал Кубка конфедераций

Менее чем через час "Казань-арена" примет первый полуфинал главного футбольного турнира года, в котором действующие чемпионы Европы сойдутся с обладателями Кубка Америки.

Португальцы и чилийцы готовы разыграть путёвку в финал Кубка конфедераций и поборются за неё следующими составами. Португалия: Руй Патрисиу, Бруну Алвеш, Жозе Фонте, Элизеу, Седрик Суареш, Вильям Карвалью, Андре Гомеш, Адриен Силва, Бернарду Силва, Андре Силва, Криштиану Роналду. Чили: Клаудио Браво, Маурисио Исла, Гари Медель, Гонсало Хара, Чарлес Арангис, Жан Босежур, Артуро Видаль, Марсело Диас, Эдуардо Варгас, Хавьер Эрнандес, Алексис Санчес.

Стартовые составы полуфиналистов в Казани!#PORCHI

LIVE: https://t.co/3Ec8BfgYc1 pic.twitter.com/6RfUEEENFh — #КК2017 (@fifaworldcup_ru) 28 июня 2017 г. Встреча начнётся сегодня в 21:00 по московскому времени.