Португалия и Чили выставили лучших игроков на бой за финал Кубка конфедераций

Португальцы и чилийцы готовы разыграть путёвку в финал Кубка конфедераций и поборются за неё следующими составами.
Португалия: Руй Патрисиу, Бруну Алвеш, Жозе Фонте, Элизеу, Седрик Суареш, Вильям Карвалью, Андре Гомеш, Адриен Силва, Бернарду Силва, Андре Силва, Криштиану Роналду.
Чили: Клаудио Браво, Маурисио Исла, Гари Медель, Гонсало Хара, Чарлес Арангис, Жан Босежур, Артуро Видаль, Марсело Диас, Эдуардо Варгас, Хавьер Эрнандес, Алексис Санчес.
— #КК2017 (@fifaworldcup_ru) 28 июня 2017 г.
Стартовые составы полуфиналистов в Казани!#PORCHI
LIVE: https://t.co/3Ec8BfgYc1 pic.twitter.com/6RfUEEENFh
Встреча начнётся сегодня в 21:00 по московскому времени.
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