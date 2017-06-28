Португалия и Чили выставили лучших игроков на бой за финал Кубка конфедераций

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Португалия и Чили выставили лучших игроков на бой за финал Кубка конфедераций

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Менее чем через час "Казань-арена" примет первый полуфинал главного футбольного турнира года, в котором действующие чемпионы Европы сойдутся с обладателями Кубка Америки.

Португальцы и чилийцы готовы разыграть путёвку в финал Кубка конфедераций и поборются за неё следующими составами.

Португалия: Руй Патрисиу, Бруну Алвеш, Жозе Фонте, Элизеу, Седрик Суареш, Вильям Карвалью, Андре Гомеш, Адриен Силва, Бернарду Силва, Андре Силва, Криштиану Роналду.

Чили: Клаудио Браво, Маурисио Исла, Гари Медель, Гонсало Хара, Чарлес Арангис, Жан Босежур, Артуро Видаль, Марсело Диас, Эдуардо Варгас, Хавьер Эрнандес, Алексис Санчес.

Встреча начнётся сегодня в 21:00 по московскому времени.

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