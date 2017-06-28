Португалия — Чили: в первом тайме команды голов не забили

Полуфинальный матч Кубка конфедераций в Казани начался крайне активно: уже к седьмой минуте команды обменялись выходами один на один. Сначала Эдуардо Варгас не забил в ворота Рую Патрисиу — тот перекрыл чилийцу и мячу все выходы к воротам. Уже через две минуты Криштиану Роналду выдал передачу на Андре Силву, но мяч в броске накрыл Клаудио Браво.

А ещё через некоторое время на поле "Казань-арены" едва не вспыхнула потасовка: схлестнулись звезда южноамериканцев и "Баварии" Артуро Видаль и экс-игрок "Зенита" Бруну Алвеш. После пары взаимных толчков футболисты успокоились.

В дальнейшем успокоилась и игра. Чилийцы создали несколько опасных моментов у ворот чемпионов Европы после навесов с флангов, но были неточны в ударах. Португальцы в конце просили пенальти после падения в штрафной Андре Силвы, но жёлтую карточку получил сам упавший — за споры с судьёй.

После первого тайма статистика матча следующая:

Во втором тайме чемпионы Америки начали догонять команду Фернанду Сантуша по ударам. Особенно сочным получился выстрел Варгаса через себя, который из "девятки" вытащил Руй Патрисиу: