Роналду расписался на спине ребёнка, вышедшего с ним на поле в Казани

Российские поклонники не оставляют Криштиану Роналду без внимания и в любой удобный и не очень момент стараются получить памятный автограф кумира.
Так, перед началом матча за выход в финал КК-2017 Португалия — Чили мальчик, с которым Роналду вышел на поле "Казань-арены", попросил автограф у знаменитого игрока. Криштиану взял маркер и, стоя на футбольном газоне, смиренно выполнил просьбу ребёнка.
¡Qué lindo es el futbol! #CristianoRonaldo #PORCHI #ConfedCuphttps://t.co/Ij79GaN18Y pic.twitter.com/8voZhQwA82— FOX Deportes (@FOXDeportes) 28 июня 2017 г.
Счёт в матче Португалия — Чили пока не открыт.
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