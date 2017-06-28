Роналду расписался на спине ребёнка, вышедшего с ним на поле в Казани

32-летний суперфорвард сборной Португалии за несколько минут до старта полуфинального матча Кубка конфедераций против Чили дал автограф юному фанату.

Российские поклонники не оставляют Криштиану Роналду без внимания и в любой удобный и не очень момент стараются получить памятный автограф кумира.

Так, перед началом матча за выход в финал КК-2017 Португалия — Чили мальчик, с которым Роналду вышел на поле "Казань-арены", попросил автограф у знаменитого игрока. Криштиану взял маркер и, стоя на футбольном газоне, смиренно выполнил просьбу ребёнка.

Счёт в матче Португалия — Чили пока не открыт.