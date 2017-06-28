Браво, Чили! Как вратарь победил Роналду и Португалию на Кубке конфедераций

В Казани в серии пенальти определился первый финалист главного футбольного турнира года — им стала сборная Чили во главе с неподражаемым голкипером, сделавшим игру, Клаудио Браво.

В первом тайме действующие чемпионы Европы и триумфаторы минувшего Кубка Америки показали примерно равный футбол. Португальцы и чилийцы успели создать по несколько моментов в опасной близости от ворот друг друга, но превратить их в голевые не удалось никому.

Голов зрители "Казань-арены" не увидели, но на приличные футбольные скорости, эффектные столкновения и финты топ-футболистов посмотреть удалось.

После перерыва команды ступили на поле более чем в воинственном настроении и с первых минут второго тайма явно добавили динамики в матч. Точно не изменилось одно — и португальцы, и чилийцы продолжили реальную борьбу за трофей. Футболисты обеих команд не старались оголтело носиться в атаки на чужую половину поля, а продолжили грамотный, но более интенсивный прессинг с оглядкой на собственную оборону.

На 58-й минуте футболист Чили Эдуардо Варгас заставил трибуны казанской арены вздрогнуть. Эффектным ударом в падении через себя форвард пытался пробить голкипера португальцев, однако тот оказался готов к нему.

Португальцы, ведомые Криштиану Роналду, несколько раз пытались развернуть атаку и опасно ответить сопернику, но в целом второй тайм прошёл за явным преимуществом сборной Чили.

После окончания второй 45-минутки и небольшой передышки иранский арбитр свистнул на старт первого из двух дополнительных таймов.

На 96-й минуте, пожалуй, главная звезда в составе сборной Чили Алексис Санчес был в прямом смысле в шаге от финала Кубка конфедераций. Форвард не смог головой буквально в упор забить мяч в створ португальских ворот.

Последнюю добавленную 15-минутку первого полуфинала КК-2017 снова активнее начали латиноамериканцы, но пресловутые нули на табло казанской арены убрать не удалось. От серии пенальти не спас полуфинал и арбитр матча, который на 111-й минуте не поставил в ворота Португалии 99-процентный одиннадцатиметровый. А на 118-й минуте от, казалось бы, неминуемого гола ворота Роналду и Ко фантастически дважды спасла штанга!

Финалиста Кубка конфедераций было суждено определить в серии пенальти. Голкипер чилийской сборной Клаудио Браво не пропустивший ни одного удара португальцев и вывел свою сборную в финал. Воистину, браво!

Кубок конфедераций. 1-й полуфинальный матч

Португалия — Чили— 0:0, пен. 0:3