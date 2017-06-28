Роналду и Ко не смогли прервать суперсерию Клаудио Браво и сборной Чили

Мастерская "сухая" игра чемпионов Америки и невероятная игра Клаудио Браво против Португалии в полуфинале Кубка конфедераций позволила им продлить сумасшедшую серию без пропущенных мячей в матчах плей-офф длительностью уже 570 минут.

Последний раз чилийцы пропускали в плей-офф на Кубке Америки 2015 года, а после этого играх навылет международных турниров провели с учётом прошедшего поединка с Португалией 570 минут, не давая соперникам забить. Во всех этих встречах ворота "красных" защищал Клаудио Браво. В прошлом году команда Хуана Антонио Пицци прошла юбилейный Кубок Америки, размазав в 1/4 финала Мексику — 7:0, в 1/2 — Колумбию (2:0), а в финале по пенальти обыграв Аргентину Лионеля Месси — 0:0, пен. 4:2. А в 2015-м в последнем матче Кубка Америки чилийцы снова обыграли по пенальти аргентинцев, и снова за 120 минут команды голов не забили.

Что интересно, тот самый единственный мяч чилийцы забили в свои ворота сами — усилиями Гари Меделя, красиво срезавшего мяч в ворота Браво.

Так что именно от соперников лучшая команда Южной Америки не пропускает уже 822 минуты — это 9 полных матчей. И не проигрывает уже четвёртую серию пенальти подряд, две из которых были выиграны у Месси. Теперь парни с Анд сняли скальп с Роналду — и до него очередь при пробитии 11-метровых ударов даже не дошла.

В финале Чили сразится за трофей с победителем пары Германия — Мексика.