Чилиец Клаудио Браво на Кубке конфедераций повторил подвиг Украины

Последний раз такой уникальный случай имел место на чемпионате мира 2006 года. Тогда в 1/8 финала встретились сборные Украины и Швейцарии, и наши соседи также без проблем разобрались с соперниками в послематчевых 11-метровых — 3:0 после нулевой ничьей в основное и дополнительное время. Вратарём-триумфатором тогда стал легендарный Александр Шовковский.
В 1/4 финала украинцы проиграли будущим чемпионам мира итальянцам — 0:3.
Напомним, сборная Чили выигрывает уже четвёртую подряд серию пенальти, из которых две — в финалах Кубка Америки у Аргентины во главе с Лионелем Месси.
В финале Чили сразится за трофей с победителем пары Германия — Мексика.
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