Чилиец Клаудио Браво на Кубке конфедераций повторил подвиг Украины

Уникальная серия пенальти в исполнении вратаря сборной Чили стала первой на турнирах ФИФА за 11 лет, когда одной из команд ни разу не удалось пробить голкипера соперника.

Последний раз такой уникальный случай имел место на чемпионате мира 2006 года. Тогда в 1/8 финала встретились сборные Украины и Швейцарии, и наши соседи также без проблем разобрались с соперниками в послематчевых 11-метровых — 3:0 после нулевой ничьей в основное и дополнительное время. Вратарём-триумфатором тогда стал легендарный Александр Шовковский.

В 1/4 финала украинцы проиграли будущим чемпионам мира итальянцам — 0:3.

Напомним, сборная Чили выигрывает уже четвёртую подряд серию пенальти, из которых две — в финалах Кубка Америки у Аргентины во главе с Лионелем Месси.

В финале Чили сразится за трофей с победителем пары Германия — Мексика.