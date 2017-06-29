Лопырёва по-испански поздравила Чили с выходом в финал Кубка конфедераций

Congrats Chile Welcome to the final of #ConfedCup @LaRoja ⚽️ p.s. Bravo Bravo!!!V / Felicito a Chile con la victoria pic.twitter.com/9ngknOTVdE— Victoria Lopyreva (@LopyrevaVika) 28 июня 2017 г.
— Поздравляю Чили с победой! Добро пожаловать в финал Кубка конфедераций! Браво, Браво, — блестнула знаниями испанского языка Виктория Лопырёва.
Напомним, что первый финалист Кубка конфедераций определился серией пенальти. Голкипер сборной Чили совершил три сейва и вывел свою команду в следующую стадию. Вратаря признали лучшим игроком матча.
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