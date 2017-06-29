Лопырёва по-испански поздравила Чили с выходом в финал Кубка конфедераций

Известная телеведущая, модель и посол чемпионата мира сразу после матча Португалия – Чили опубликовала пост на своей странице в "Твиттере" с поздравительными словами.

Congrats Chile Welcome to the final of #ConfedCup @LaRoja ⚽️ p.s. Bravo Bravo!!!V / Felicito a Chile con la victoria pic.twitter.com/9ngknOTVdE — Victoria Lopyreva (@LopyrevaVika) 28 июня 2017 г. — Поздравляю Чили с победой! Добро пожаловать в финал Кубка конфедераций! Браво, Браво, — блестнула знаниями испанского языка Виктория Лопырёва. Напомним, что первый финалист Кубка конфедераций определился серией пенальти. Голкипер сборной Чили совершил три сейва и вывел свою команду в следующую стадию. Вратаря признали лучшим игроком матча.