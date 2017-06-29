Лопырёва по-испански поздравила Чили с выходом в финал Кубка конфедераций

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Лопырёва по-испански поздравила Чили с выходом в финал Кубка конфедераций

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Фото: twitter.com 

Известная телеведущая, модель и посол чемпионата мира сразу после матча Португалия – Чили опубликовала пост на своей странице в "Твиттере" с поздравительными словами.

— Поздравляю Чили с победой! Добро пожаловать в финал Кубка конфедераций! Браво, Браво, — блестнула знаниями испанского языка Виктория Лопырёва.

Напомним, что первый финалист Кубка конфедераций определился серией пенальти. Голкипер сборной Чили совершил три сейва и вывел свою команду в следующую стадию. Вратаря признали лучшим игроком матча.

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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