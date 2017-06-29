Менеджер Нурмагомедова и Фергюсон устроили "бокс по переписке" в "Твиттере"

Боец UFC Тони Фергюсон и менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдельазиз после новостей о возможном бое россиянина с Конором Макгрегором в России схлестнулись в соцсетях.

Началось всё с поста Фергюсона, в котором американец в очередной раз язвительно отозвался о срыве последнего боя с Нурмагомедовым.

Фергюсон: Сократить гонорар и сразиться с бойцом на 20 фунтов тяжелее. Я готов к #КомандеТирамису (уничижительное прозвище команды россиянина. — Прим. Лайфа), а не к толстяку вне формы. Не моя вина, что Хабиб не может справиться со сгонкой веса. Абдельазиз: Ты видел, что дядя Уайт сказал про бой Конора и Хабиба? Ты всем по барабану, ты никто. Но твоё время придёт, продолжай молоть чепуху. Ф.: Я думал, ты это говоришь от имени #КомандыТирамису в "твиттере" Хабиба. Дайте ему самому сказать, или он боится #БабуЯгу? А.: Мы знаем, что ты делаешь — ты пытаешься прислониться к имени Хабиба, чтобы люди не забывали тебя. Он проглотит твою душу. Ф.: До сих пор не могу поверить, что ты называешь себя менеджером, после того как облажался на UFC 209, когда отвёз #КомандуТирамису в первую попавшуюся больницу. Прекрасная работа. А.: В 4 утра, будь ты моим бойцом, я бы повёз тебя в ближайшую больницу, чтобы убедиться, что с твоим здоровьем всё ОК. Хотя вообще мне плевать на то, что ты говоришь. К тому же Хабиб получит в четыре раза больше тебя, бомж.

Also Khabib Will make four-time more than you your bum https://t.co/t1PSgQDiSJ — Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00) 29 июня 2017 г.

Тут в диалог вмешался некий Патрик Кроуфорд, по-видимому, фанат:

— Али, сделайте этот чёртов бой осенью!!! Победитель сразится с Конором. Что так долго? Давайте уже.

А.: Да, сэр.

Поединок Фергюсона и Нурмагомедова ориентировочно должен пройти в начале осени. Сегодня стало известно, что Конор Макгрегор озвучил пожелание после этого боя драться с Хабибом в России.