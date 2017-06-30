Боец ММА Джефф Монсон: Люблю слушать Высоцкого

Ветеран смешанных единоборств, гражданин России и Луганской Народной Республики американец Джефф Монсон нанёс визит в Россию, в ходе которого посетил мероприятия российского клуба по американскому футболу "Московские медведи" и даже допустил своё участие в чемпионате России по этому виду спорта, а также рассказал о любви к Владимиру Высоцкому и ожиданиях от выступления сборной России по футболу на домашнем чемпионате мира.

— Вы — выдающийся боец ММА. А какие другие виды спорта вам нравятся?

— Вообще, мой любимый спорт — хоккей.

— А за кого болеете?

— Я сам из Миннесоты, так что "Миннесота Уайлд". И "Даллас Старз". И я слежу за студенческим хоккеем. Одним из любимых игроков был, кстати, Сергей Фёдоров. Он играл за "Детройт", мне не нравилась команда, но его стиль — очень. А так я играл в футбол — и в американский, когда заканчивал школу, где-то в 16–19 лет.

— Вернуться не хотите? За российскую команду сыграть, например?

— Вообще, я думал, на какой позиции могу сыграть — всё-таки спорт очень травмоопасный... Но вообще, почему нет? Думаю, есть несколько позиций, на которых я не затеряюсь и сейчас.

— Если уж зашла речь про футбол — следите за обычным? Знаете про Кубок конфедераций, что скажете о сборной России? — Я не знаю насчёт Кубка конфедераций, знаю про чемпионат мира и что команда хозяев обычно выступает хорошо. Жду, что сборная России выйдет из группы, что будет хорошим результатом. Обычно они выходят на чемпионат мира, но не более того. Думаю, 1/8, 1/4 финала будут хорошим результатом.

— Судя по результатам, нам надо не футбол развивать, а что-то другое. Может быть, как раз американский?

— Знаете, русская культура — она такая, боевая... Я ведь сам играл в футбол, когда был маленьким. Но здесь вижу, что много детей занимаются боевыми искусствами, поэтому у американского футбола отличные шансы на развитие в России.

— Вы не раз исполняли русские песни — "Комбат", "Перемен". Может быть, с кем-нибудь дуэт запишете? Кто вам из наших исполнителей ещё нравится?

— Не очень многих я знаю, слышал Высоцкого, но он давно умер. Но я люблю слушать русскую музыку.

— Что пожелаете людям, начинающим заниматься спортом?

— Спорт — это путь учёбы. Например, ММА в России появились недавно, но как выросли за последние годы! Так что если ты начинаешь заниматься спортом в России — это будет непросто, постоянная борьба, но ты будешь учиться и только тогда сможешь выйти на высокий уровень.