Боец ММА Джефф Монсон: Люблю слушать Высоцкого

— Вы — выдающийся боец ММА. А какие другие виды спорта вам нравятся?
— Вообще, мой любимый спорт — хоккей.
— А за кого болеете?
— Я сам из Миннесоты, так что "Миннесота Уайлд". И "Даллас Старз". И я слежу за студенческим хоккеем. Одним из любимых игроков был, кстати, Сергей Фёдоров. Он играл за "Детройт", мне не нравилась команда, но его стиль — очень. А так я играл в футбол — и в американский, когда заканчивал школу, где-то в 16–19 лет.
— Вернуться не хотите? За российскую команду сыграть, например?
— Вообще, я думал, на какой позиции могу сыграть — всё-таки спорт очень травмоопасный... Но вообще, почему нет? Думаю, есть несколько позиций, на которых я не затеряюсь и сейчас.
— Если уж зашла речь про футбол — следите за обычным? Знаете про Кубок конфедераций, что скажете о сборной России? — Я не знаю насчёт Кубка конфедераций, знаю про чемпионат мира и что команда хозяев обычно выступает хорошо. Жду, что сборная России выйдет из группы, что будет хорошим результатом. Обычно они выходят на чемпионат мира, но не более того. Думаю, 1/8, 1/4 финала будут хорошим результатом.
— Судя по результатам, нам надо не футбол развивать, а что-то другое. Может быть, как раз американский?
— Знаете, русская культура — она такая, боевая... Я ведь сам играл в футбол, когда был маленьким. Но здесь вижу, что много детей занимаются боевыми искусствами, поэтому у американского футбола отличные шансы на развитие в России.
— Вы не раз исполняли русские песни — "Комбат", "Перемен". Может быть, с кем-нибудь дуэт запишете? Кто вам из наших исполнителей ещё нравится?
— Не очень многих я знаю, слышал Высоцкого, но он давно умер. Но я люблю слушать русскую музыку.
— Что пожелаете людям, начинающим заниматься спортом?
— Спорт — это путь учёбы. Например, ММА в России появились недавно, но как выросли за последние годы! Так что если ты начинаешь заниматься спортом в России — это будет непросто, постоянная борьба, но ты будешь учиться и только тогда сможешь выйти на высокий уровень.
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