Глушаков о футболистке сборной России: Карпова — это похороны!

Футболисты мужской сборной, не прошедшие дальше группового этапа домашнего Кубка конфедераций, записали видеообращение российской женской команде, в котором пожелали коллегам победы на турнире в Голландии.
Так, Денис Глушаков спрогнозировал "похоронный футбол" на Евро-2017 в исполнении нападающей сборной России Надежды Карповой. Владимир Габулов дал пару вратарских советов девушкам-коллегам, а Александр Ерохин призвал россиянок поразить соперниц на турнире своей элегантностью. Завершил видеопослание бодрым призывом "Давай, дев, давай!" Фёдор Смолов.
Футболисты @TeamRussia желают женской национальной сборной России удачного выступления на Евро-2017! @UEFAWomensEURO pic.twitter.com/L331bU7y4f— Сборная России (@TeamRussia) 29 июня 2017 г.
Напомним, Евро-2017 стартует в Голландии 16 июля и продлится до 6 августа.
На групповом этапе турнира россиянки встретятся с командами из Италии, Швеции и действующими чемпионками из Германии.
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