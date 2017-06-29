Глушаков о футболистке сборной России: Карпова — это похороны!

Перед стартом женского чемпионата Европы — 2017 самые известные игроки мужской национальной команды обратились к коллегам из женской сборной.

Футболисты мужской сборной, не прошедшие дальше группового этапа домашнего Кубка конфедераций, записали видеообращение российской женской команде, в котором пожелали коллегам победы на турнире в Голландии.

Так, Денис Глушаков спрогнозировал "похоронный футбол" на Евро-2017 в исполнении нападающей сборной России Надежды Карповой. Владимир Габулов дал пару вратарских советов девушкам-коллегам, а Александр Ерохин призвал россиянок поразить соперниц на турнире своей элегантностью. Завершил видеопослание бодрым призывом "Давай, дев, давай!" Фёдор Смолов.

Напомним, Евро-2017 стартует в Голландии 16 июля и продлится до 6 августа.

На групповом этапе турнира россиянки встретятся с командами из Италии, Швеции и действующими чемпионками из Германии.