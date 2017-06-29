Возьмут ли мексиканцы реванш за 2005 год? Германия vs Мексика

В преддверии старта второго полуфинального матча, где подопечные Йоахима Лёва сыграют с командой Хуана Осорио, Лайф рассказывает историю встреч этих сборных.

В настоящий момент Германия занимает третью строчку рейтинга ФИФА, мексиканцы — 17-ю. На Кубке конфедераций — 2017, который проходит в России, Мексика вышла из группы А со второго места, сыграв вничью с португальцами (1:1) и обыграв Новую Зеландию (2:1) и Россию (2:1).

Подопечные Йоахима Лёва заняли первую строчку в группе В, но, как и мексиканцы, завершили одну встречу вничью с Чили (1:1), которая уже стала финалистом турнира. Две другие встречи на групповом этапе были богаты на голы. Германия обыграла Австралию со счётом 3:2, а Камерун — 3:1.

Если вспомнить историю встреч этих команд, то они четыре раза играли друг против друга. Первый матч состоялся в октябре 1992 года. Тогда команды разошлись миром, забив по одному голу — 1:1. Правда, игра носила товарищеский характер. Практически через год эти команды вновь встретились и сыграли вничью, но на этот раз ничья была безголевой.

Первый официальный матч Германия и Мексика провели в 1998 году в рамках 1/8 финала чемпионата мира. Немецкая сборная тогда одержала победу со счётом 2:1.

Интересно, что эти команды уже играли друг против друга на Кубке конфедераций. Было это в 2005 году в матче за третье место. Выявить победителя в основное время команды не смогли (3:3), и исход встречи решили дополнительные таймы. Немцы без проблем смогли забить гол и взять бронзовые медали на домашнем турнире.

У мексиканцев сейчас есть хороший шанс взять реванш за 2005 год. Смогут ли они обыграть немцев, узнаем уже скоро.

Матч Германия — Мексика состоится сегодня, 29 июня, в 21:00 по московскому времени.

Ранее стал известен первый финалист — им стали чилийцы. Матч за третье место пройдёт в Москве. Начнётся встреча в 15:00 (мск). Финал состоится в Санкт-Петербурге 2 июля в 21:00.

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