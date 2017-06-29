Фурсенко призвал не делать из Кокорина и Дзюбы изменников родины

Президент "Зенита" в разговоре с СЭ прокомментировал скандальный месседж футболистов петербургского клуба.

Сергей Фурсенко сообщил, что знает о нашумевшем фото Артёма Дзюбы и Александра Кокорина, но отметил, что в этой ситуации правильнее было бы обсуждать футбол, а не неудавшиеся шутки игроков.

— Давайте больше обсуждать футбол, а не чьи-то жесты. Не стоит из людей, которые неудачно пошутили, делать изменников родины, — сказал Фурсенко.

Напомним, после вылета сборной России с Кубка конфедераций в "инстаграме" Кокорина появилось фото, на котором он вместе с одноклубником Дзюбой, приложив руку ко рту, пытается изобразить усы. В Сети этот жест восприняли как оскорбление главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.