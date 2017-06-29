Как хирурги смотрели матч Португалия — Чили во время операции — видео

В Сети обсуждают кадры, сделанные в одной из чилийских больниц, на которых местные врачи смотрят матч Кубка конфедераций и празднуют отбитый пенальти прямо во время серьёзной процедуры.

На кадрах видно, как хирурги прямо во время операции то и дело отвлекаются на телевизор, а после очередного отбитого чилийским голкипером пенальти радостно вскрикивают и вскидывают руки вверх. Всё это время на операционном столе находится пациент без сознания.

Как сообщают испанские СМИ, эти кадры уже попали в распоряжение властей Чили. Местные полицейские начали расследование по делу горе-врачей.

Напомним, встреча сборных Португалии и Чили состоялась 28 июня в Казани. После основного времени, двух дополнительных таймов и серии пенальти первым финалистом турнира стали чилийцы.