Теннисист Медведев поспорит за выход в финал турнира в Истбурне с Джоковичем

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Теннисист Медведев поспорит за выход в финал турнира в Истбурне с Джоковичем

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов 

Россиянин обыграл американца Стива Джонсона со счётом 6:3, 2:6, 6:3 на теннисном турнире в Великобритании и вышел в полуфинал.

21-летний российский теннисист Даниил Медведев, обыграв Стива Джонсона (США), в рамках 1/4 финала турнира в Истбурне вышел в следующую стадию турнира. За выход в финал россиянин поспорит с выдающимся сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Встреча состоится 1 июля.

Напомним, что турнир в Истбурне стартовал 26 июня. Призовой фонд составляет $ 710 480.

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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