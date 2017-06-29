Аршавин сделал дубль в Лиге Европы — видео

Матч 1-го отборочного раунда Лиги Европы стал поистине бенефисом "Кайрата" и лично троих футболистов казахстанской команды.
Россиянин Андрей Аршавин, ивуариец Жерар Гоу и хорват Иво Иличевич отличились дублями в этой встрече.
На счету Аршавина второй гол в матче, который он забил с пенальти на 26-й минуте встречи...
Аршавин забивает с пенальти в квалификации Лиге Европы #КайратАтлантас pic.twitter.com/d3lbeR1UuE— Ballboy (@Ba11boy) 29 июня 2017 г.
...и четвёртый. На 42-й минуте россиянин увеличил отрыв своей команды от соперника, сделав счёт 4:0.
Аршавин делает дубль счет 4⃣ 0⃣ #КайратАтлантас— Ballboy (@Ba11boy) 29 июня 2017 г.
Кайрат прекрати pic.twitter.com/GV0H1wJdzc
На 66-й минуте Аршавина заменили, а "Кайрат" выиграл у "Атлантаса" со счётом 6:0.
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