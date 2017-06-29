Аршавин сделал дубль в Лиге Европы — видео

36-летний бывший полузащитник петербургского "Зенита" и лондонского "Арсенала" помог своей нынешней команде — алматинскому "Кайрату" — разгромить литовский "Атлантас" (6:0).

Матч 1-го отборочного раунда Лиги Европы стал поистине бенефисом "Кайрата" и лично троих футболистов казахстанской команды.

Россиянин Андрей Аршавин, ивуариец Жерар Гоу и хорват Иво Иличевич отличились дублями в этой встрече.

На счету Аршавина второй гол в матче, который он забил с пенальти на 26-й минуте встречи...

...и четвёртый. На 42-й минуте россиянин увеличил отрыв своей команды от соперника, сделав счёт 4:0.

На 66-й минуте Аршавина заменили, а "Кайрат" выиграл у "Атлантаса" со счётом 6:0.