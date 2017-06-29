Германия и Мексика объявили стартовые составы на матч последнего полуфинала КК

Действующий чемпион мира — Германия — разыграет последнюю путёвку в финал турнира с победившими россиян мексиканцами. Команды выйдут на поле в следующих составах.
Германия: Марк-Андре тер Штеген, Йонас Хектор, Маттиас Гинтер, Антонио Рюдигер, Себастьян Руди, Йозуа Киммих, Беньямин Хенрихс, Юлиан Дракслер, Леон Горецка, Тимо Вернер, Ларс Штиндль.
Мексика: Гильермо Очоа, Мигель Лайюн, Нестор Араухо, Эктор Морено, Джонатан Дос Сантос, Освальдо Аланис, Джованни Дос Сантос, Эктор Эррера, Хавьер Эрнандес, Рауль Хименес, Хавьер Акино.
— #КК2017 (@fifaworldcup_ru) 29 июня 2017 г.
Представляем стартовые составы команд!#GERMEX
LIVE: https://t.co/25TWaBQs0M pic.twitter.com/urJFBeYzdO
Встреча начнётся в 21:00 по московскому времени.
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