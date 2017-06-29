Германия и Мексика объявили стартовые составы на матч последнего полуфинала КК

Менее чем через час команды сыграют последнюю встречу в рамках Кубка конфедераций — 2017 на олимпийской арене "Фишт".

Действующий чемпион мира — Германия — разыграет последнюю путёвку в финал турнира с победившими россиян мексиканцами. Команды выйдут на поле в следующих составах. Германия: Марк-Андре тер Штеген, Йонас Хектор, Маттиас Гинтер, Антонио Рюдигер, Себастьян Руди, Йозуа Киммих, Беньямин Хенрихс, Юлиан Дракслер, Леон Горецка, Тимо Вернер, Ларс Штиндль. Мексика: Гильермо Очоа, Мигель Лайюн, Нестор Араухо, Эктор Морено, Джонатан Дос Сантос, Освальдо Аланис, Джованни Дос Сантос, Эктор Эррера, Хавьер Эрнандес, Рауль Хименес, Хавьер Акино.

Представляем стартовые составы команд!#GERMEX

LIVE: https://t.co/25TWaBQs0M pic.twitter.com/urJFBeYzdO — #КК2017 (@fifaworldcup_ru) 29 июня 2017 г. Встреча начнётся в 21:00 по московскому времени.