Германия и Мексика объявили стартовые составы на матч последнего полуфинала КК

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Германия и Мексика объявили стартовые составы на матч последнего полуфинала КК

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Менее чем через час команды сыграют последнюю встречу в рамках Кубка конфедераций — 2017 на олимпийской арене "Фишт".

Действующий чемпион мира — Германия — разыграет последнюю путёвку в финал турнира с победившими россиян мексиканцами. Команды выйдут на поле в следующих составах.

Германия: Марк-Андре тер Штеген, Йонас Хектор, Маттиас Гинтер, Антонио Рюдигер, Себастьян Руди, Йозуа Киммих, Беньямин Хенрихс, Юлиан Дракслер, Леон Горецка, Тимо Вернер, Ларс Штиндль.

Мексика: Гильермо Очоа, Мигель Лайюн, Нестор Араухо, Эктор Морено, Джонатан Дос Сантос, Освальдо Аланис, Джованни Дос Сантос, Эктор Эррера, Хавьер Эрнандес, Рауль Хименес, Хавьер Акино.

Встреча начнётся в 21:00 по московскому времени.

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