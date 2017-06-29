Блицкриг в Сочи: Германия за 8 минут оформила выход в финал Кубка конфедераций

Во втором полуфинале турнира немцы не оставили шансов лучшей сборной Северной Америки — Мексике (4:1).

Вечер на стадионе "Фишт" томным даже и не думал становиться: уже через шесть минут после стартового свистка полузащитник "Шальке" венгерского происхождения Леон Горетцка замкнул первую быструю контратаку молодой сборной Германии, а уже через 100 секунд трюк повторился в быстрой перемотке — Гильермо Очоа только и успевал, что вынимать мяч из ворот. И, откровенно говоря, страшно было представить, что бы произошло, выйди в полуфинал сборная России. Впрочем, Станислав Черчесов наверняка сделал бы задачей номер один не допустить июньского блицкрига подопечных Йоахима Лёва, в отличие от любящих атаковать мексиканцев.

Однако после двух забитых мячей немцы сознательно отдали инициативу ошарашенным чемпионам зоны КОНКАКАФ, а те принялись подтверждать звание самой волевой команды Кубка конфедераций. В групповом турнире мексиканцы одержали две победы, проигрывая по ходу матча, а с Португалией спасли ничью на последних минутах. К перерыву у ворот Тер Штегена уже горел конкретный пожар, по владению мячом соперники Германии вели с огромным превосходством (62% на 38%), как, впрочем, и по ударам (10 против 5). Особенно усердствовали оказавшиеся решением тренера вместе на поле братья дос Сантосы.

Однако всем этим опасным моментам не суждено было дать хоть какую-то осязаемую надежду на интригу. Даже полурезервный состав сборной Германии, палец в рот не клади (а в случае с Лёвом — скорее, в штаны), всегда может ответить по делу.

Вот и на 59-й минуте чемпионы мира нарисовали очередную быструю комбинацию у ворот Гильермо Очоа и сделали задачу преследователей почти нерешаемой. На сей раз уже в пустые ворота мяч закатил Тимо Вернер — заодно догнав Горетцку в борьбе за звание лучшего бомбардира турнира (у обоих стало по три гола).

Мексиканцы продолжали бороться, выпустили на поле легендарного 38-летнего Рафаэля Маркеса, попали в перекладину — но, по-видимому, весь лимит везения исчерпали в матчах группового этапа, где оно помогало им даже в поединке с новозеландцами. Единственное, что удалось латиноамериканцам — забить самый красивый гол турнира ударом с 35 метров в "девятку" усилиями Марко Фабиана. И то, на него тут же ответил точным ударом Амин Юнес — 4:1. Добавим, что по ударам преимущество горячих парней из Нового Света осталось двукратным 24 (!) против 12.

Но в финале восьмого Кубка конфедераций ФИФА в Санкт-Петербурге сыграют Германия и Чили, а в матче за 3-е место на "Спартаке" сойдутся Португалия и Мексика. Оба матча состоятся в воскресенье, 2 июля.

Кубок конфедераций. Полуфинал

Германия — Мексика — 4:1 (2:0)

Голы: Горетцка, 6 (1:0), 8 (2:0). Вернер, 59 (3:0). Фабиан, 90 (3:1). Юнес, 90+1 (4:1).