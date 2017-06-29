Американская теннисистка Уильямс стала виновницей смертельного ДТП

Как сообщает TMZ Sport, 11-я ракетка мира 37-летняя Винус Уильмс спровоцировала серьёзную автомобильную аварию, после которой погиб человек.

ДТП произошло 9 июня во Флориде. На перекрёстке внедорожник Винус врезался в автомобиль 78-летнего Джерома Барсона.

Мужчина получил тяжёлую травму головы, от которой так и не смог оправиться и умер в больнице спустя 14 дней со дня аварии. В автомобиле помимо Джерома находилась его жена. Женщина получила многочисленные переломы, но выжила.

Американские полицейские сделали вывод, что именно Винус Уильямс спровоцировала несчастный случай. Сообщается, что в крови теннисистки не было обнаружено никаких наркотических или алкогольных веществ.

Сама спортсменка пока никак не комментирует случившееся.