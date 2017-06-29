Бабушка – футбольный эксперт о сборной России: Гнать этих миллиардеров!

В Сети набирает популярность видео, на котором пенсионерка разговаривает по телефону, сетуя на российских футболистов.

анализ игры сборной России от бабули pic.twitter.com/MPE8eRtlxD — Алексей Скородед (@Aleksmfg7462) 29 июня 2017 г.

— Мало старых в команде. Все новые футболисты, а толку никакого. Мексике и то проиграли. Ну ладно Португалии. Там Кристина (Криштиану Роналду. — Прим. Лайфа) есть, славится такой. Забил гол. А эти то, всё проигрывают. Кошмар! Что это за такое?

Также досталось от бабушки и голкиперу сборной России Игорю Акинфееву.

— И этот, который стоит на воротах... Как там его? Игорь! Фамилию забыла. Без конца там пропускает. Надо его менять. Сколько ж он будет пропускать, — посетовала пенсионерка.

Напомним, что сборная России не смогла выйти из группы на Кубке конфедераций, который проходит в нашей стране.

Финалистами турнира стали команды из Чили и Германии. Решающая игра состоится в Санкт-Петербурге 2 июля в 21:00. За третье место сразятся Мексика и Португалия. Этот матч пройдёт в этот же день, но в 15:00 (мск).