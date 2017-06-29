Сборная Германии продолжила уникальную серию на международных турнирах

Немецкие футболисты победой над Мексикой (4:1) в полуфинале Кубка конфедераций в очередной раз подтвердили звание самой стабильной национальной команды мира.

После выхода в финал, который состоится 2 июля в Санкт-Петербурге, молодой состав немцев Йоахима Лёва уже гарантировал себе минимум серебро турнира. Таким образом, продолжается невероятная серия бундестим — восемь турниров ФИФА и УЕФА подряд с медалями. Причём началась победная поступь немцев на Кубке конфедераций — 2005 в Германии.

Результаты сборной Германии на последних международных турнирах:

Кубок конфедераций — 2005: 3-е место

Чемпионат мира — 2006: 3-е место

Чемпионат Европы— 2008: 2-е место

Чемпионат мира — 2010: 3-е место

Чемпионат Европы — 2012: 2-е место

Чемпионат мира — 2014: 1-е место

Чемпионат Европы — 2016: вылет в полуфинале (3-е место)

Кубок конфедераций — 2017: 1-е или 2-е место

В финале Кубка конфедераций Германия встретится с Чили. Начало — в 21:00 по московскому времени.