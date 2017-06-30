Адвокат теннисистки Уильямс о смертельном ДТП: Это был несчастный случай

Также представитель американской теннисистки в разговоре с The New York Times отметил, что спортсменка выразила свои соболезнования.

— Госпожа Уильямс выехала на перекрёсток на зелёный свет. По данным полиции, мисс Уильямс ехала со скоростью 5 миль в час, когда миссис Барсон врезалась в неё. Власти не выписали госпоже Уильямс нарушения правил дорожного движения. Это несчастный случай. Винус выражает свои глубокие соболезнования семье, которая потеряла близкого человека, — сказал адвокат спортсменки.

Напомним, что 11-я ракетка мира, старшая сестра выдающейся Серены Уильямс, стала участницей ДТП с летальным исходом, которое произошло 9 июня во Флориде.