Адвокат теннисистки Уильямс о смертельном ДТП: Это был несчастный случай

Читайте также

Адвокат теннисистки Уильямс о смертельном ДТП: Это был несчастный случай

90

Фото: Reuters / Benoit Tessier

Также представитель американской теннисистки в разговоре с The New York Times отметил, что спортсменка выразила свои соболезнования.

— Госпожа Уильямс выехала на перекрёсток на зелёный свет. По данным полиции, мисс Уильямс ехала со скоростью 5 миль в час, когда миссис Барсон врезалась в неё. Власти не выписали госпоже Уильямс нарушения правил дорожного движения. Это несчастный случай. Винус выражает свои глубокие соболезнования семье, которая потеряла близкого человека, — сказал адвокат спортсменки.

Напомним, что 11-я ракетка мира, старшая сестра выдающейся Серены Уильямс, стала участницей ДТП с летальным исходом, которое произошло 9 июня во Флориде.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!