Усэйн Болт хочет стать футболистом и будет тренироваться с "Боруссией"

— Я буду тренироваться с ними. Посмотрим, как пойдёт обучение. Если всё будет хорошо, то скажу, что хочу играть за них. Если нет — я заткнусь, — сказал восьмикратный олимпийский чемпион испанскому изданию Marca.
Напомним, что восьмикратный олимпийский чемпион не раз говорил о своей детской мечте попробовать себя на футбольном поле. В частности, Болт упоминал "Манчестер Юнайтед", за который болеет.
В ноябре 2016 года информацию о том, что Болт будет тренироваться в немецком клубе, подтвердил и генеральный директор "Боруссии". Однако бегун-рекордсмен так и не обул бутсы.
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