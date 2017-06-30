Усэйн Болт хочет стать футболистом и будет тренироваться с "Боруссией"

30-летний выдающийся ямайский бегун-спринтер в очередной раз изъявил желание стать профессиональным футболистом.

— Я буду тренироваться с ними. Посмотрим, как пойдёт обучение. Если всё будет хорошо, то скажу, что хочу играть за них. Если нет — я заткнусь, — сказал восьмикратный олимпийский чемпион испанскому изданию Marca.

Напомним, что восьмикратный олимпийский чемпион не раз говорил о своей детской мечте попробовать себя на футбольном поле. В частности, Болт упоминал "Манчестер Юнайтед", за который болеет.

В ноябре 2016 года информацию о том, что Болт будет тренироваться в немецком клубе, подтвердил и генеральный директор "Боруссии". Однако бегун-рекордсмен так и не обул бутсы.