Как родной город Месси готовится к свадьбе суперфутболиста — фотогид

Журналисты с разных концов земли съезжаются в аргентинский Росарио, чтобы через несколько часов заснять главные моменты свадьбы местной знаменитости — 30-летнего Лионеля Месси и его девушки Антонеллы Рокуццо.

Лайф предлагает посмотреть, как живёт Росарио, в котором вырос один из сильнейших футболистов современности.

Все места в городе, хоть как-то связанные с Лео, пользуются огромной популярностью у местных жителей и туристов. Это дом, в котором прошло детство пятикратного обладателя "Золотого мяча", согласитесь, впечатляет...

Неподалёку от здания местный уличный художник Лисандро Уртеага расписывает одну из немногочисленных городских стен, ещё не занятых портретом аргентинского любимца.

Конечно, нелегко на простой стене передать поистине космический талант аргентинца, но Лисандро это удалось неплохо, признаем.

Граффити с изображением Месси красуются и на здании детской футбольной школы имени форварда "Барселоны".

Аргентина — футбольная страна, а Месси — главный любимец местных жителей. Вот и в Росарио на каждом шагу можно встретить простых мальчишек, играющих в футбол с фирменной десяткой на спине.

Напомним, Лео, Антонелла и их двое сыновей постоянно живут в Испании. Однако свадьбу пара решила отметить в родном городе в Аргентине, куда уже съехались звёздные гости из мира футбола, в числе которых Сеск Фабрегас, Карлес Пуйоль и многие другие.