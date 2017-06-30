Как родной город Месси готовится к свадьбе суперфутболиста — фотогид

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Как родной город Месси готовится к свадьбе суперфутболиста — фотогид

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Фото:REUTERS/Marcos Brindicci

Журналисты с разных концов земли съезжаются в аргентинский Росарио, чтобы через несколько часов заснять главные моменты свадьбы местной знаменитости — 30-летнего Лионеля Месси и его девушки Антонеллы Рокуццо.

Лайф предлагает посмотреть, как живёт Росарио, в котором вырос один из сильнейших футболистов современности.

Все места в городе, хоть как-то связанные с Лео, пользуются огромной популярностью у местных жителей и туристов. Это дом, в котором прошло детство пятикратного обладателя "Золотого мяча", согласитесь, впечатляет...

<p>Фото: REUTERS/Marcos Brindicci</p>

Неподалёку от здания местный уличный художник Лисандро Уртеага расписывает одну из немногочисленных городских стен, ещё не занятых портретом аргентинского любимца.

<p>Фото: REUTERS/Marcos Brindicci</p>

Конечно, нелегко на простой стене передать поистине космический талант аргентинца, но Лисандро это удалось неплохо, признаем.

<p>Фото: REUTERS/Marcos Brindicci</p>

Граффити с изображением Месси красуются и на здании детской футбольной школы имени форварда "Барселоны".

<p>Фото: REUTERS/Marcos Brindicci</p>

Аргентина — футбольная страна, а Месси — главный любимец местных жителей. Вот и в Росарио на каждом шагу можно встретить простых мальчишек, играющих в футбол с фирменной десяткой на спине.

<p>Фото: REUTERS/Marcos Brindicci</p>

Напомним, Лео, Антонелла и их двое сыновей постоянно живут в Испании. Однако свадьбу пара решила отметить в родном городе в Аргентине, куда уже съехались звёздные гости из мира футбола, в числе которых Сеск Фабрегас, Карлес Пуйоль и многие другие.

Автор:
Ульяна Аксёнова
УА
Ульяна Аксёнова
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