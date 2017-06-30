Мальчишник Лионеля Месси в преддверии свадьбы затянулся до утра

Звезда "Барселоны" и сборной Аргентины отметил последний день в статусе холостяка в квартире в Пуэрто-Норте, элитном районе родного города Росарио.

30-летний футболист не стал снимать для празднеств роскошный клуб, а провёл вечер в компании самых близких друзей в апартаментах на 21-м этаже. По сведениям Infobae, место было выбрано в элитном квартале на берегу реки Парана самим Лео и его возлюбленной, 29-летней Антонеллой Рокуццо. С которой он был знаком с самого детства: Рокуццо — сестра его близкого друга.

Las 53 fotos de los grandes momentos del romance de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo https://t.co/5eHEuGT6J0 pic.twitter.com/zmhXmgkfnH — infobae (@infobae) 30 июня 2017 г.

На вечеринку не был приглашён никто из его партнёров в "Барселоне", а только самые близкие друзья — Эсекьель Лавесси, Анхель Ди Мария, Серхио Агуэро и Эвер Банега.

Встреча прошла в среду вечером. Как сообщают аргентинские СМИ, гости припарковали свои автомобили в частном гараже семьи, а празднование затянулось до позднего утра.

Свадьба Лионеля Месси и Антонеллы Рокуццо пройдёт сегодня в комплексе Росарио, начало — в 1:00 по московскому времени.