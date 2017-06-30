В Голландии скутер сбил футболиста на базе команды

29-летний защитник нидерландского "Утрехта" Рамон Леувин стал жертвой ДТП на территории тренировочного комплекса клуба и с многочисленными повреждениями доставлен в больницу.

Как сообщает Telesport, авария произошла сегодня утром на базе "Утрехта" сразу после тренировки команды.

Человек за рулём скутера на скорости более 50 километров в час сбил Рамона Леувина. Футболист с повреждениями спины и шеи доставлен в больницу.

Ramon Leeuwin wordt nu in de ambulance gelegd en naar het UMC vervoerd. Verdediger FC Utrecht is bij kennis. pic.twitter.com/0oDAhFIXH1 — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) 30 июня 2017 г.

Также сообщается, что товарищи Леувина по команде самостоятельно задержали лихача, пытавшегося покинуть место аварии, и не отпускали до приезда полицейских.