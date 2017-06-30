Бег под дождём, или Как российские пятиборки стихии не испугались

Пока жители Москвы и Московской области в панике бегут домой, на работу или просто ищут укромное место, чтобы переждать накрывший столицу ливень, российские пятиборки... бегают на стадионе в Новогорске. Стихия стихией, а тренировку никто не отменял.
Видео с отчаянными девушками, рассекающими под дождём, выложила в сеть 27-летняя спортсменка Екатерина Хураськина.
"Катюха работает, и Анька тоже", — поясняет весёлый голос за кадром. Тут же оператор наводит камеру на улыбающуюся Гульназ Губайдуллину, поддерживающую девушек.
Что ж, Катя и Аня, видно, про вас Некрасов написал свои бессмертные строки: "Коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт".
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