Бег под дождём, или Как российские пятиборки стихии не испугались

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Бег под дождём, или Как российские пятиборки стихии не испугались

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Фото:instagram.com/khuraskina/

Женская сборная России по пятиборью не отменила тренировку на улице из-за штормового предупреждения.

Пока жители Москвы и Московской области в панике бегут домой, на работу или просто ищут укромное место, чтобы переждать накрывший столицу ливень, российские пятиборки... бегают на стадионе в Новогорске. Стихия стихией, а тренировку никто не отменял.

Видео с отчаянными девушками, рассекающими под дождём, выложила в сеть 27-летняя спортсменка Екатерина Хураськина.

It's rain ☔️ #sport #run #pentathlon #rain #Moscow #training #5uperathletes

Публикация от Хураськина Екатерина (@khuraskina)

"Катюха работает, и Анька тоже", — поясняет весёлый голос за кадром. Тут же оператор наводит камеру на улыбающуюся Гульназ Губайдуллину, поддерживающую девушек.

Что ж, Катя и Аня, видно, про вас Некрасов написал свои бессмертные строки: "Коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт".

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