Капитан сборной Германии обратился к россиянам перед финалом Кубка конфедераций

Главная звезда немецкой сборной, чемпион мира 2014 года Юлиан Дракслер благодарен не только организаторам турнира, но и фанатам и волонтёрам.

Капитан сборной Германии по футболу Юлиан Дракслер поблагодарил организаторов Кубка конфедераций и заодно болельщиков. В открытом письме он рассказал о восторге, который испытывает от России.

— Дорогие любители футбола! У нас была возможность провести три недели в этой прекрасной стране, и теперь, перед окончанием Кубка конфедераций, хотелось бы искренне сказать за всё спасибо. Спасибо за отличную организацию, за помощь, которая всегда была рядом, и чувство безопасности. Мы хотим поблагодарить российский оргкомитет, всех сотрудников стадионов, гостиниц, аэропортов, всех волонтёров и непосредственно вас, российские любители футбола, — отметил Дракслер.

Кроме того, полузащитник ПСЖ отметил весёлые встречи с российскими болельщиками и написал, что наша страна отлично провела Кубок конфедераций, который считается пробой сил перед чемпионатом мира.

— Наше лето в России заканчивается, скоро нам предстоит играть в финале в Санкт-Петербурге. Мы благодарим всех и прощаемся. С нетерпением жду возвращения в Россию в следующем году. С большим приветом, Юлиан Дракслер, — говорится в открытом письме капитана сборной.

В финале Кубка конфедераций немцы встретятся со сборной Чили. Матч состоится 2 июля, стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени.