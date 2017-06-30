Марадона о русских девушках: Никогда не видел столько красавиц в одном месте!

Сегодня Диего Марадона оказался в столице, но уже завтра улетит в Санкт-Петербург, чтобы посмотреть на главный футбольный матч года — финал Кубка конфедераций между сборными Чили и Германии.
В Москве аргентинец выбрал для ночёвки отель "Националь", расположенный в самом сердце города.
В гостинице легендарного футболиста ждала группа фанатов, среди которых оказался и персонал "Националя". Несколько девушек попросили памятное фото с Диего, он, конечно, согласился, отметив, что с большим удовольствием будет позировать со всеми дамами одновременно.
— Я с радостью сфотографируюсь! Тем более я ещё никогда не видел столько красивых женщин в одном помещении! — кокетливо заметил Марадона.
Отметим, что среди желающих сделать фото с легендой оказался и бывший футболист сборной России Алексей Смертин.
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