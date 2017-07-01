Picstory: Свадьба Лионеля Месси и Антонеллы Рокуццо

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Picstory: Свадьба Лионеля Месси и Антонеллы Рокуццо

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Фото:  REUTERS/Marcos Brindicci

30-летний аргентинский футболист, нападающий "Барселоны" сыграл свадьбу в своём родном городе Росарио. Супруга Месси — его давняя подруга Антонелла Роккуцо. Пара вместе уже более десяти лет и воспитывает двоих сыновей. На торжестве присутствовало около 260 человек. Среди них были футболисты Луис Суарес, Карлес Пуйоль, Жерар Пике, Хави, Самуэль Это'о и др.

Счастливые молодожёны с "корочкой", подтверждающей регистрацию брака.

<p>Фото: REUTERS/Marcos Brindicci</p>

Платье Антонелла выбрала кружевное с длинным шлейфом.

<p>Фото: REUTERS/Marcos Brindicci</p>

Среди приглашённых был и лучший друг Месси, его напарник по "Барселоне" — Луис Суарес.

<p>Фото: REUTERS/Marcos Brindicci</p>

А также были футболисты Хави, Сеск Фабрегас и Карлес Пуйоль со своими супругами.

<p>Фото: REUTERS/Marcos Brindicci</p>

Не смогли упустить возможность посмотреть на своего звёздного земляка и его друзей и местные жители.

<p>Фото: REUTERS/Marcos Brindicci</p>

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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