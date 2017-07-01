Из Санкт-Петербурга Инфантино поздравил Месси и Роналду

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) в ходе пресс-конференции по итогам Кубка конфедераций, отметил радостные события в семьях лучших футболистов современности.

— Хочу поздравить с двумя событиями, которые произошли в разгар Кубка конфедераций, — это рождение близнецов у Криштиану Роналду и свадьба Лионеля Месси, — сказал Джанни Инфантино.

Напомним, что финал Кубка конфедераций состоится завтра в Санкт-Петербурге. Начало матча Чили — Германия в 21:00 (мск). Ранее Мексика и Португалия разыграют бронзовые медали турнира. Матч пройдёт в Москве в 15:00 (мск).