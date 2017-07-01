Инфантино: На КК всё прошло идеально, без хулиганства и расизма

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) подвёл итоги Кубка конфедераций, который проходит в России.

— Благодарю Россию, местный оргкомитет, РФС и весь русский народ, — начал Джанни Инфантино. — Кубок конфедераций прошёл с большим успехом. Были сыграны прекрасные матчи.

Также президент ФИФА отметил безопасность в России, вокруг которой шло много споров в иностранных СМИ.

— До турнира много говорили о большом количестве проблем, с которыми можно столкнуться в России. В частности, о хулиганстве и расизме. Ничего этого не произошло. Инфраструктура оказалась тоже на высоком уровне. Бесплатный трансфер и визы — такого не было в других городах прежде. Теперь ждём тёплого приёма на чемпионате мира в 2018 году, — заключил Инфантино.

Напомним, что завтра определятся все призёры турнира. В 15:00 в Москве состоится матч за третье место между командами Мексики и Португалии. В 21:00 в Санкт-Петербурге Чили и Германия поспорят за первое место.