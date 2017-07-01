Московский "Спартак" подписал сербского защитника

24-летний Марко Петкович официально пополнил состав действующих чемпионов России.

Объявление об этом трансфере появилось сегодня на официальном сайте красно-белых.

Сербский футболист присоединился к "Спартаку" в Австрии, где команда готовится к новому сезону. В числе встречающих Петковича в гостинице оказался и главный тренер команды Массимо Каррера. Итальянец поприветствовал новичка и сообщил, что рад встрече с ним.

По данным Mozzartsport, в новой команде зарплата Петковича составит €700 тысяч в год.

Напомним, предыдущей клубом Петковича была сербская "Црвена Звезда" (2013 — 2017 гг.). В сезоне 2016/17 в чемпионате Сербии защитник сыграл 35 матчей и забил 4 гола.