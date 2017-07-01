Поветкин в 12 раундах одолел украинского боксёра Руденко

37-летний российский боксёр Александр Поветкин в бою за интернациональные титулы WBA и WBO единогласным решением судей победил уроженца Днепра — 33-летнего Андрея Руденко.

Сегодня на ринге Государственного центрального концертного зала "Россия" состоялся большой вечер профессионального бокса. Главным событием стал поединок между двумя именитыми супертяжеловесами — россиянином Александром Поветкиным (32 боя, 31 победа) и украинцем Андреем Руденко (34 боя, 31 победа).

Бой мог закончиться техническим поражением украинца ещё в первом раунде. Через полторы минуты после начала поединка Поветкин и Руденко вошли в клинч, после которого последний попросил паузу со словами: "Я не могу повернуть голову".

Заговорили о возможном защемлении нерва в шейном отделе позвоночника украинца, что означало бы прекращение боя. Но всё обошлось, и после небольшого перерыва боксёры снова сошлись в центре ринга.

В первой половине схватки у россиянина было явное преимущество, однако после шестого раунда Поветкин и Руденко заметно устали. Украинец смог подстроиться под бокс "русского витязя" и начал опасно отвечать. Так, в седьмом раунде россиянин пропустил несколько серьёзных ударов.

Поветкин неоднократно мог закончить поединок досрочно, однако Руденко устоял на ногах все 12 раундов. В концовке боя лишь клинчи спасли украинца от нокдауна.

После 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу Александру Поветкину. Андрей Руденко же оказался достойным соперником и продолжил свою серию — за всю карьеру он ни разу не побывал в нокдауне.